Beatrice Schmidt kann also relativ schnell ein paar Vogelsdorferinnen überzeugen, bei der neu entstehenden Theatergruppe mitzumachen. Schnell entsteht auch die Idee, eigene Stücke zu schreiben. "Zur Bundestagswahl 2013 war es dann so weit", erzählt Schmidt. Sie schreibt das Stück 'Ein Ministerpräsident erfährt Bürgernähe'. In der Hauptrolle Antje Gabriel als Landesvater Olaf Hasenbein, weil sich die Vogelsdorfer Männer nur schwer überzeugen lassen, auf der Bühne zu stehen. Gabriel übernimmt inzwischen regelmäßig die Männerrollen.