Im Altmark-Dorf Kremkau in Sachsen-Anhalt findet übers Wochenende eine Buchmesse statt.

Verleger Helmut Block will damit Literatur aus Sachsen-Anhalt und der Region in den Blick rücken und zugleich das Dorf-Jubiläum feiern.

Neben der Bücher-Schau gibt es auch Lesungen und ein Krimi-Dinner im ehemaligen Pfarrhaus.

Manche bezeichnen die Region im Norden Sachsen-Anhalts als "the Middle of Nüscht". Für Helmut Block und seine Frau Ingrid aber, eine studierte Patchwork-Künstlerin, ist die Altmark "die Mitte der Welt". Ihrer Welt auf jeden Fall.

Helmut Block wurde vor 70 Jahren im altmärkischen Salzwedel geboren. Nach turbulentem DDR-Leben als Diplom-Bibliothekar, LDPD-Mitglied und Christ zog es ihn vor gut 20 Jahren wieder in die Heimat. In Kremkau war er bis zu den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt vor wenigen Wochen lange Zeit auch Ortsbürgermeister. Er trat aus Altersgründen nicht wieder an. Nun ist die Buchmesse vom 23. bis 25. August sein Beitrag zum 800. Geburtstag des Dorfes. Bildrechte: Helmut Block

Unabhängige Verlage und Schriftsteller aus der Region

Vier Verlage und elf Schriftsteller haben zugesagt. Sie tragen allesamt keine großen Namen. Aber so ist das in der Altmark immer: Das Schöne, Spannende, Liebenswerte wird einem eher beim zweiten Hinschauen, beim zweiten Lesen klar.



Zur Buchmesse wird es lyrisch mit Gedichten von Elias Kanitz, "kriminell" mit Geschichten zum Beispiel von Sylvie Braesie und kindlich-fröhlich mit einem neuen Zirkusbuch von Ewald Laudon. Es präsentieren sich der Hamsterverlag, der THK-Verlag, der Print-on-demand-Verlag DocuPoint Magdeburg und ICATAT, das Institute for Caucasia-, Tatarica- and Turkestan Studies.

Bildrechte: Helmut Block

Lesungen: Reiseliteratur, Bücher für Kinder oder Krimi

Alle bekommen zwischen Freitag und Sonnabend je eine Stunde Zeit, ihre Texte und Veröffentlichungen vorzustellen. Helmut Block selbst präsentiert die Altmark-Bücher seines Verlages, Wolfgang Beck spricht am Sonnabendnachmittag über sein neues Sachbuch "Alles hat ein Ende, auch die Marktwirtschaft". Ewald Laudon berichtet – auch autobiografisch – über das Leben im Zirkus. Sylvie Braesie stellt die neuen Geschichten ihrer Magdeburger Krimi-Reihe vor. Mirjam Jasmin Strube liest aus ihrer "Literatur für Kinder".

Auftritte auf den großen Buchmessen in Frankfurt am Main oder Leipzig seien für kleinere Verlage finanziell nicht zu stemmen, begründet Helmut Block seine Initiative in Kremkau. Er wolle jenen, die sich die Präsentation dort nicht leisten könnten, Raum und Publikum geben.

Relaunch für DDR-Krimi-Buchreihe "Blaulicht"

Helmut Block residiert mit seinem Verlag im ehemaligen Pfarrhaus mit romantischem Garten. Als Verleger machte er auch von sich reden, weil er sich die Rechte an der legendären DDR-Krimi-Buchreihe "Blaulicht" gesichert hat und Autorenlesungen veranstaltet. Noch immer frönen eingefleischte Fans der Reihe. So sehr, dass Helmut Block plant, sie weiterzuführen – vor allem mit Krimis aus ostdeutschen Landen. Zu DDR-Zeiten waren die Hefte heiß begehrt. Wenn ihm heute von der Presse gesagt würde, die Reihe sei "ostlastig" – wie jüngst von RTL –, dann nehme er das als Kompliment, sagt Helmut Block.

Bildrechte: Helmut Block