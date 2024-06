Am Ausscheid nehmen Dörfer aus ganz Deutschland teil. Bevor der Wettstreit aber 2026 auf Bundes- und 2025 auf Landesebene ausgefochten wird, suchen 2024 erst einmal die Kreise ihre schönsten Dörfer. Gefragt sind kluge Herangehensweisen und innovative Vorhaben, die eine erfolgversprechende Zukunft für das Dorf und die Region versprechen, um das Leben in den Dörfern attraktiv zu gestalten.

Nachdem Sanne-Kerkuhn den Anfang gemacht hatte, war es an Dessau, sich gut zu präsentieren. Svenja Liestmann erwartete die Kommission als Gruppenführerin, um die Gäste gemeinsam mit anderen Anwohnern durch ihre 727 Jahre alte Heimat zu führen. Oder besser gesagt, zu fahren. Denn unterwegs war die Gruppe in einem vom Traktor gezogenen Anhänger.

Neben Dessau und Sanne-Kerkuhn machen auch Altmersleben, Barnebeck, Brietz/Chüttlitz, Henningen, Ipse, Jübar, Pretzier/Königstedt, Kemnitz/Ziethnitz, Quarnebeck, Stappenbeck-Buchwitz und Wenze mit. Das ist laut Altmarkkreis eine Rekordbeteiligung. "Das große Teilnehmerfeld ist ein deutlicher Beleg für das starke bürgerschaftliche Engagement in der westlichen Altmark", sagte Landrat Steve Kanitz (SPD) zur Beteiligung am Wettbewerb. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall, denn neben neuen Impulsen für das Dorfleben gibt es auch Preisgelder.

Wie in Dessau sind zwar auch in Barnebeck Betriebe ansässig – beispielsweise WINKO-Automatik, die Barnebecker Geflügelzucht KG oder die Tierpension Hartmann – ein Dorfladen oder sonstige Gastwirtschaft allerdings nicht. "Dafür haben wir einen 24-Stunden-Tante-Enso-Laden, ein Freibad und einen Bahnhof ganz in der Nähe in Niedersachsen, alles mit dem Fahrrad erreichbar", führte der Ortsbürgermeister aus.