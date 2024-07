In der Gemeinde Ditfurt im Landkreis Harz wurde am Sonntag ein neuer, alter ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt: denn Amtsinhaber Matthias Hellmann (parteilos) bleibt der Bürgermeister der Gemeinde. Wie er am Sonntagabend gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sei das ein "sehr schönes Ergebnis". So erhielt Hellmann 579 von 691 gültigen Stimmen. 3 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 50 Prozent. Er ist seit 2017 Bürgermeister von Ditfurt. Seit Januar 2024 ist Hellmann nicht mehr in der FDP, sondern parteilos. Zuvor hatte Rena Jüngst seit 1996 dieses Amt inne.