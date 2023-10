Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt Wo das Interesse an Kommunalpolitik schwindet – und warum

20. Oktober 2023, 18:55 Uhr

Im kommenden Jahr finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen statt. Wie viele Bewerber es in den Landkreisen und Kommunen für Ämter in Kreistag, Stadtrat oder Gemeinderat geben wird, ist noch ungewiss. An vielen Orten ist das Interesse an Kommunalpolitik zuletzt gesunken. Der Politikpsychologe Thomas Kliche sieht dafür vielfältige Gründe. Und auch, um etwas an der Lage zu ändern, gibt es verschiedene Ansätze.