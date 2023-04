Zunächst hatte sich in Richtung Hannover wegen Bauarbeiten ein Stau gebildet, wie die Polizei mitteilte. Auf der rechten Spur fuhr dann ein Lkw auf einen noch abbremsenden Sattelzug und schob diesen in einen weiteren Lkw. Der Unfallverursacher, ein 33-Jähriger aus Polen, starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein anderer Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die A2 musste in Richtung Hannover für etwa sieben Stunden für die Bergung gesperrt werden.