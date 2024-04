Bildrechte: imago/Sabine Gudath

Richtung Hannover Reisebus kommt auf der A2 von der Fahrbahn ab

Hauptinhalt

27. April 2024, 10:53 Uhr

Ein polnischer Reisebus ist am frühen Samstag auf der A2 in Richtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen. Die 50 Insassen hatten Glück: Nur eine Person wurde leicht verletzt. Am Nachmittag soll der Bus mit einem Kran geborgen werden. Dafür muss die rechte Fahrbahn gesperrt werden.