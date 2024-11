Begegnungsstätte geplant Hürden vom Amt: Umbau von Bahnhof in Genthin verzögert sich

06. November 2024, 16:35 Uhr

Der Unternehmer Peter Förste wollte den Bahnhof Genthin zu einer Begegnungsstätte umbauen, scheiterte aber bisher an bürokratischen Hürden beim Eisenbahnbundesamt in Berlin. Ein Antrag musste mehrfach gestellt werden, die Genehmigung steht noch aus. Trotz Vandalismus und Schäden, die zeitweise an einen Weiterverkauf denken ließen, will Förste das Projekt weiter verfolgen.