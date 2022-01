Vereinsleben und Corona Sachsen-Anhalt braucht dringend Rettungsschwimmer-Nachwuchs

In Sachsen-Anhalt fehlt den Rettungsschwimmern der Nachwuchs – und auch das hat maßgeblich mit der Corona-Pandemie zu tun, wie MDR SACHSEN-ANHALT in einem Schwerpunkt zur Lage der Vereine erfahren hat. Ein Ausbilder der Wasserwacht Burg erzählt über die prekäre Lage in seinem Verein.