All das und noch einiges mehr ermöglichen Vereine. Ganz egal, ob im Sport oder der Kultur: Sie bieten einen Ausgleich zu Arbeit und Alltag und geben einem die Möglichkeit, neue Dinge zu erlernen, sich zu engagieren und in Austausch zu treten. Doch die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben in Sachsen-Anhalt stark durcheinandergewirbelt. Die Vereine bangen um ihren Nachwuchs und dadurch um den eigenen Erhalt.

Vorerst ein Blick auf die Zahlen: Laut Vereinsregister sind in Sachsen-Anhalt zum Ende des Jahres 2021 etwa 19.200 Vereine registriert gewesen, so das Amtsgericht Stendal auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Dort werden die Zahlen für das Bundesland gesammelt. 2017, also vor Corona, waren es fast genauso viele. Auf den ersten Blick ist zwischen 2017 und 2021 die Anzahl der Vereine so gut wie unverändert. Corona scheint den Vereinen nichts ausgemacht zu haben – könnte man zumindest meinen. Doch diese Schlussfolgerung ist falsch.