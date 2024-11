Storchenhof Loburg vergrößert sich

Innen: Platz. Viel Platz. Für ein Archiv, für einen Beratungsraum und Büroflächen. Auch Übernachtungsmöglichkeiten für Forschende seien geplant. Kaatz hofft, dass sich der Storchenhof Loburg so noch stärker zum Zentrum für Umweltbildung und Naturschutz entwickeln kann. Doch ganz so einfach sei das nicht.

Denn die Bausubstanz sei größten Teils noch original von 1911 – entsprechende Mängel inklusive. Kaatz möchte das Gebäude "energetisch" sanieren. Also so, dass es später möglichst wenig Energie verbraucht. Heißt: Fenster und Dach müssen ausgetauscht werden. Dazu das klassische Entrümpeln und Aufhübschen – ein ordentlicher Aufwand.

Möglich sollen all diese Maßnahmen durch eine sogenannte LEADER-Förderung werden. LEADER steht für "Liaisons Entre les Action de Developpement de I`Economie Rurale". Etwas weniger französisch und kompliziert: Zur Verbindung von Aktionen, die die ländliche Wirtschaft stärken. Das Besondere an dieser Art der Förderung ist, dass Menschen vor Ort an der Projektentwicklung und Entscheidung über die Förderung mitwirken. Auf dem Storchenhof Loburg wurde so schon eine ehemalige Gaststätte zum Umweltzentrum umgebaut. Um den für die Förderung notwendigen Eigenanteil zu stemmen, wirbt Kaatz aktuell um Spenden.