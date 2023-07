In Lüderitz in der Altmark hat sich in diesem Jahr ein junges Storchenpaar angesiedelt und einen Horst gebaut. Allerdings war der auf einem Strommast direkt an der Ortsdurchfahrt. Der Energieversorger Avacon ließ deshalb in der vergangenen Woche das wacklig gebaute Nest entfernen. Denn wenn sich Stöcke aus dem Horst lösen, könnte das gefährlich für Menschen werden, erklärt MDR-Reporterin Katharina Häckl. Auch die Störche können durch die Oberleitungen, die den Strom in die Häuser transportieren, einen Stromschlag abbekommen.