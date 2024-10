In Burg im Jerichower Land hat sich die Polizei am Donnerstagmorgen eine kurze Verfolgungsjagd mit einem Radfahrer geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamten den 20-Jährigen am Bahnhof kontrollieren. Der junge Mann sei geflohen, konnte aber ein paar Straßen weiter gestoppt werden.



Zum Grund seiner Flucht wollte der 20-Jährige nichts sagen, hieß es. Er habe jedoch mitgeteilt, das Fahrrad gefunden zu haben. Den Angaben zufolge hatte der junge Mann außerdem ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Messer und Fahrrad blieben bei der Polizei in Burg.