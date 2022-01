Die Tochter von Tina aus Halle zum Beispiel ist zwei Jahre alt. Sie kennt die Welt nur mit Corona. "Zwischenzeitlich haben wir sie sechs Monate zu Hause gelassen, als die Inzidenzen so hoch waren", erzählt Mutter Tina. Ihr Mann arbeitete am Vormittag, sie am Nachmittag. Wer frei hatte, kümmerte sich um das Kind – alles auf engstem Raum in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Tina sagt: "Das hat unsere Nerven als Familie arg strapaziert."

Nun geht die Tochter also wieder in die Kita – obwohl die Zahlen noch immer hoch sind. "Ich muss zugeben: Da ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Du gibst sie morgens in der Hoffnung auf einen normalen Arbeitstag ab", sagt Tina. "Mein Arbeitgeber hat während der vergangenen zwei Jahre unglaublich viel Verständnis gezeigt, was Arbeitszeiten und so weiter angeht. Das will ich jetzt auch irgendwie zurückzahlen und dem Respekt zollen."