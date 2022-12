Fassadenbegrünung – macht das eine Stadt klimaresilient?

Ja, an Hauswänden auf der Südseite zum Beispiel. Pflanzen an den Hauswänden können dabei helfen, die Innenräume hinter diesen südlichen Hauswänden kühl zu halten. Wir reden da von Unterschieden von bis zu zehn Grad.

Klimaresilienz "Klimaresilienz hat eine doppelte Bedeutung: Städte und Regionen sind robust gegenüber Klimafolgen, wie ⁠Starkregen⁠ und Hitzeperioden und sie sind lernfähig, um sich an ändernde Bedingungen anzupassen." Umweltbundesamt

Aber für eine klimaresiliente Stadt müssen wir auch lernen, mit unserem Regenwasser besser umzugehen. Das landet noch viel zu oft einfach in der Kanalisation. Dabei könnten wir das grad im Sommer eigentlich brauchen, um unsere Grünflächen zu bewässern.

Und man muss die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Die Mitarbeitenden in den Kommunen können nicht jeden trockenen Baum wässern, das ist personell nicht zu schaffen. Da gab es aber auch schon tolle Initiativen, zum Beispiel die Baumfeuerwehr von der Bürgerinitiative "Otto pflanzt!".

Baumfeuerwehr, das klingt schon mal gut. Welche Projekte zur Klimawandelanpassung wurden denn in Magdeburg sonst noch umgesetzt?

Also in den letzten Jahren wurde vor allem sehr viel konzeptionell gearbeitet. Aber es gab auch ein paar konkrete Maßnahmen. Zum Beispiel wurde schon 2014 mittels einer Klimaanalyse ein Karte erstellt, die Überhitzungsbereiche in Magdeburg kennzeichnet. Und auf Basis dessen wurden Baubeschränkungsbereiche beschlossen, wo nicht oder nur sehr niedrig gebaut werden darf. So kann kühle Luft besser in die Stadt strömen und diese abkühlen. Jetzt wäre es wahrscheinlich mal an der Zeit, die Karte zu aktualisieren.

Die Fassadenbegrünung im Magdeburger Statdtteil Olvenstedt hilft auch dabei, die Innenräume kühl zu halten. Bildrechte: Tobias Hartmann Dann hatten wir noch ein Projekt, bei dem die Fassade eines Mehrfamilienhauses begrünt und mit einem technisch einigermaßen aufwendigen Bewässungssystem ausgestattet wurde. Das Hundertwasserhaus ist auch ein gutes Beispiel für großflächige Begrünung. Das gibt's aber natürlich schon eine Weile.



Und in unseren Bebauungsplänen ist festgelegt, dass Flachdächer begrünt werden müssen. So eine Begrünung macht übrigens auch Solaranlagen auf den Dächern wirtschaftlicher, weil sie dabei hilft, die Panelen kühl zu halten. Und wenn die nicht überhitzen, funktionieren sie effektiver.

Was sind die größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit?

Alle Maßnahmen der Klimawandelanpassung benötigen eine rechtliche Grundlage. Insbesondere die Möglichkeiten für Gestaltungssatzungen sind in Sachsen-Anhalt sehr begrenzt. Wir würden zum Beispiel gern eine Begrünungssatzung für Magdeburg erstellen, in anderen Kommunen gibt es entsprechende Satzungen bereits. In Sachsen-Anhalt können solche Satzungen aber nur aufgestellt werden, wenn sie der Weiterentwicklung eines bestehenden Ortsbildes dienen. Wir dürfen also keine Gestaltungssatzung für Begrünungsmaßnahmen erlassen, wenn die Umgebung nicht durch Gebäudebegrünung geprägt ist. Hier gibt es Handlungsbedarf hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen.

Wozu braucht es Leute wie Sie in den Städten und Kommunen?

Anpassung an den Klimawandel - das ist ein Thema, das ganzheitlich angegangen werden muss. Das muss einfach überall mitgedacht werden. Die Klimawandelanpassung ist eine Querschnittsaufgabe, so dass die Verantwortung auf viele Ämter und Stellen verteilt ist. Das kann dann zu Kompetenzgerangel führen. Da braucht es einfach jemanden, der die Verantwortung in die Hand nimmt.

Außerdem haben die Mitarbeiter*innen in der kommunalen Verwaltung alle gut zu tun, da fallen solche "Extra-Aufgaben" wie Klimawandelanpassung schnell mal hinten runter.