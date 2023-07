Im Zuge des AfD-Bundesparteitags in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg müssen sich Einwohner, Pendler und Besucher in der Stadt auf Einschränkungen einstellen. An mehreren Stellen in der Stadt sind Kundgebungen rund um den AfD-Bundesparteitag geplant. Anmeldungen für Kundgebungen gibt es unter anderem ab Freitag am Messegelände in Magdeburg sowie am Samstag für eine Versammlung von der Innenstadt bis hin zum Messegelände.