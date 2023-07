Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Magdeburg hat AfD-Chef Tino Chrupalla den Machtanspruch seiner Partei bekräftigt. Chrupalla sagte vor den rund 600 Delegierten in Magdeburg, die AfD könne Regierungsverantwortung übernehmen. Die Grabenkämpfe in der Partei seien überwunden. Ihre Geschlossenheit sei der Grund für ihren Höhenflug. "Wie sind bereit für mehr", erklärte der AfD-Chef.



In Sachsen, Thüringen und Brandenburg könne die AfD bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr stärkste Kraft werden, sagte Chrupalla. Zugleich mahnte er, die Partei dürfe sich auf den guten Umfragewerten nicht ausruhen. In bundesweiten Wählerumfragen erreichte die Partei zuletzt Werte zwischen 18 und 22 Prozent.