Ortschaftsratssitzung in Drohndorf, einem Ortsteil von Aschersleben. Eine typische Sitzung, wie sie tausendfach im ländlichen Raum stattfinden. Die Tische im Dorfgemeinschaftshaus sind in U-Form angeordnet. In der Mitte sitzen die Ortschaftsräte, an den Seiten Vertreter der Stadtverwaltung. Hier geht es um die tägliche, kleinteilige kommunalpolitische Arbeit: die noch nicht geschnittene Buchsbaumhecke am Friedhof, Baumpflanzungen am Ortsrand.