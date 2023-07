"Wir haben in der Klimafrage ganz klar gesagt, Deutschland wird das Weltklima nicht retten. Und wir sind die einzigen, die in der Russland-Ukraine-Frage ganz klar sagen, wir sind für eine Verhandlungslösung, wir sind gegen Waffenlieferungen und ich denke, auch damit treffen wir den richtigen Ton – und das schlägt sich jetzt in unseren guten Umfragewerten nieder", sagt Sachsen-Anhalts Landeschef Martin Reichardt.

Der Höhenflug zeigt sich nicht nur in den Umfragewerten, sondern auch in den Mitgliederzahlen – gut 1.600 seien es inzwischen. Tendenz steigend. Hinzu kommen Wahlerfolge auf kommunaler Ebene – in Sachsen-Anhalt mit dem AfD-Politiker Hannes Loth in Raguhn-Jessnitz als erstem hauptamtlichen Bürgermeister der Partei bundesweit. "Natürlich ist es so, dass auf kommunaler Ebene schon eine Zusammenarbeit stattfindet, da gibt es die von Herrn Merz herbeigeredete Brandmauer nicht", so Reichardt.