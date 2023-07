Die AfD kommt am Freitag in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Am ersten Tag stehen zahlreiche Anträge auf der Agenda, etwa zur Änderung der Satzung, zur Mitgliedschaft in der europäischen Rechtsaußenpartei Identität und Demokratie und zum Aufbau eines AfD-freundlichen Fernsehsenders.