In Magdeburg wird seit Freitag automatisierter öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) getestet. "Elbi" ist ein elektrischer Shuttle-Bus, der selbstständig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Kilometern pro Stunde fahren kann. Bis Ende 2021 soll der Kleinbus auf einer vorprogrammierten Strecke zwischen der Seumestraße in der Altstadt und dem Stadtpark pendeln.

Im Vorfeld sei eine Machbarkeitsanalyse für die Strecke gemacht worden, so Prof. Hartmut Zadek vom Institut für Logistik der Uni Magdeburg. "Man hat geschaut, was muss gemacht und angepasst werden. Wir mussten Lokalisierungspanele aufhängen sowie die Ampelsteuerung und Geschwindigkeit anpassen", so Zadek.