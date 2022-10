Auch dass es weniger Kneipen und Bars am Hasselbachplatz gibt, ist Tritz bewusst. Grundsätzlich sagt sie, sei das aber eine Entwicklung, die deutschlandweit zu beobachten sei. Es gelte trotzdem, den Hassel lebendig und schön zu gestalten und die Chancen zu nutzen. So sei es zum Beispiel gelungen, die Bar "Hyde" im Sommer beim Aufstellen von Außengastronomie zu unterstützen.

Tempo-30-Zonen und Ideen der Menschen umsetzen

Marianne Tritz schlägt vor, aus der Sternstraße eine 30er-Zone zu machen. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Um noch mehr positive Entwicklungen zu erreichen, möchte Tritz langfristig mehr Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche um den Hassel einführen. So könnten leichter Feste und Veranstaltungen organisiert und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden, meint die Hasselmanagerin.

Ein solches Vorhaben sei in Magdeburg aber schwer umzusetzen. Trotzdem ist sie optimistisch, das sich der Hassel mit Hilfe der vielen Ideen und Aktionen von einzelnen Menschen am weiterhin positiv entwickeln werde. Einiges habe man schon umsetzen und positiv entwickeln können, und genau dort werde man weitermachen. Gerade zur Ansiedlung von Intel sei dies besonders wichtig.

Platz*machen will einen Platz für alle schaffen

Seit zwei Jahren gibt es den Laden "Platz*machen" in der Sternstraße im ehemaligen Café Central. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Eine Gruppe, die versucht, den Hasselbachplatz selbstständig zu bereichern und sich nicht einfach mit der Situation abfindet, ist der Verein Platz*machen, der seit zwei Jahren in den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Central in der Sternstraße einen Laden eröffnet hat. Mitten in der Pandemie eröffnet, ist "Platz*machen" mittlerweile für viele Menschen am Hasselbachplatz eine wichtige Anlaufstelle geworden.

Zum einen dient der Laden als sicherer und zentraler Ort für verschiedene Gruppen, die sich engagieren wollen und den Raum nutzen, um sich dort auszutauschen oder an Projekten zu arbeiten. Zum anderen bemühen sich die Mitglieder mit zahlreichen Aktionen, sich für das Miteinander in der Stadt und am Hasselbachplatz zu engagieren und den Hassel zu einem Ort für alle zu machen.

Ehrenamtliche organisieren Programme für den ganzen Hasselbachplatz

Tilman und Ethan engagieren sich in mehreren Projekten im Platz machen. Hier sieht man sie vor einer selbstorganisierten kritischen Bücherei. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Die Ehrenamtlichen organisieren etwa regelmäßig Kulturveranstaltungen, Workshops, einen Barbetrieb, Spieleabende und Lesungen. Aber auch eine kostenlose Fahrradreparaturwerkstatt, ein Nachbarschaftscafé zum Austausch und Kuchenessen, eine selbstorganisierte Bibliothek, eine Küche für Alle und ein Kältebus werden durch engagierte Ehrenamtliche auf die Beine gestellt.

"Die Idee war immer, alle einzuladen und einen offenen Austausch zu haben", erzählt Ethan, der sich in mehreren Projekten von Platz*machen engagiert. Zwar erreiche man noch nicht alle Menschen am Hasselbachplatz mit den Angeboten, aber in der kurzen Zeit und nur mit ehrenamtlichem Engagement habe man doch schon sehr viel erreicht und zu einem besseren Miteinander beigetragen.

Auch Spieleabende, Lesungen, Kulturveranstaltungen organisieren die Ehrenamtlichen in ihrem Laden. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert