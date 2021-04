Die Gastronomen am Hasselbachplatz sind derzeit mehr als gebeutelt, etliche haben bereits aufgegeben. Ziel der Stadt ist es jedoch, die Innenstadt zu beleben und dazu zählt auch das Leben am Hasselbachplatz. Deshalb haben die Stadträte heute zugestimmt, dass es zusätzliche Möglichkeiten für Außengastronomie geben soll.



Konkret ist vorgesehen ist, die Parktaschen in der Sternstraße zunächst nur in diesem Sommer für Kneipentische und Sitzplätze zu nutzen.