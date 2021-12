Kneipen, Clubs und Bars So hat sich der Hasselbachplatz in Magdeburg verändert

Die Auswertung zeigt aber auch, dass das gastronomische Angebot am Hasselbachplatz insgesamt nicht dramatisch zurückgegangen ist: Zwar hat es in den vergangenen zehn Jahren nie so wenige Kneipen in dem Viertel gegeben wie jetzt; allerdings hat sich die Zahl der Cafés, Imbisse und Restaurants immer weiter erhöht.

Hasselmanagerin Marianne Tritz will den Hasselbachplatz positiv weiterentwickeln. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Um die Entwicklung am Hasselbachplatz kümmert sich seit gut einem Jahr die Hasselmanagerin Marianne Tritz. Sie soll Konzepte erarbeiten und zusammen mit den Akteuren am Platz diesen in Zukunft positiv gestalten. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT zur Entwicklung am "Hassel": "Der Rückgang in der Kneipen- und Barszene ist kein Alleinstellungsmerkmal des Hasselbachplatzes. Das ist eine internationale Entwicklung." Das sei auch vor der Corona-Pandemie schon zu beobachten gewesen. Das habe sehr wahrscheinlich mit der Ess- und Büro-Kultur zu tun. Mittags in Ruhe in einem Restaurant zu essen, sei nur noch in bestimmten Berufsgruppen üblich. Vor allem, wenn dabei Geschäftsgespräche geführt werden könnten.