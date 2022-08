Auf eine Nachfrage zur geplanten Cannabis-Legalisierung erklärte Scholz, er habe sich selbst erst zu dem Schritt durchringen müssen – "weil ich erstens nie gekifft habe", sagte Kanzler. Zudem glaube er nicht, dass Drogenkonsum keine Konsequenzen für die Gesundheit habe. Es gebe Leute, "die sich das Hirn weggekifft haben und die schwere psychische Schäden davongetragen haben, weil sie es sehr übertrieben haben", sagte Scholz. Die allermeisten aber hätten einen "halbwegs gesitteten Umgang". Deshalb solle es nun auch legalisiert werden – "und es soll auch ziemlich schnell gehen", kündigte der SPD-Politiker an.

Mehr als 200 Menschen bei Gegenprotesten

Protest während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Begleitet wurde die Veranstaltung von Protesten. An einer Zufahrtstraße der Festung Mark hatten sich am Nachmittag bereits 60 bis 80 Menschen zu einer Protestkundgebung versammelt – unter ihnen der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Oliver Kirchner, sowie weitere Landtagsabgeordnete der Partei. Nach Angaben von Kirchner hatte die AfD die Demonstration mit angemeldet.

In einer ersten Rede bei der Protestveranstaltung ging es unter anderem um die steigenden Gaspreise. Am Abend wuchs die Zahl der Demonstrierenden nach Angaben eines MDR-Reporters zwischenzeitlich auf 200 bis 250 Menschen. Der Protest hielt bis zum Ende der Veranstaltung an.

Besuch auch an der Uni Magdeburg

Olaf Scholz an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg Bildrechte: dpa Vor dem Bürgerdialog war Scholz am Nachmittag zu Gast an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Auf dem Programm stand der Wissenschaftshafen mit dem Forschungscampus "Stimulate". Dort werden Wege für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Demenz und Herzinfarkt gesucht. Scholz tauschte sich mit Hochschulrektor Jens Strackeljan, Wissenschaftlern und Studierenden aus.

Lautstarke Proteste in Brandenburg

Das "Kanzlergespräch" stand in einer Reihe von Bürgerdialogen, die in allen 16 Bundesländern geführt werden. Scholz ist seit dem 11. Juli unterwegs, um in Regionen ins Gespräch zu kommen.

Bei einem Besuch in Neuruppin in Brandenburg Mitte August war Scholz Besuch lautstark begleitet worden worden, so dass er teilweise kaum zu verstehen war.

In Sprechchören wurde "Volksverräter", "Lügner" und "Hau ab" gerufen. Angemeldet waren gegen Scholz zwei getrennte Demonstrationen: eine von links mit etwa zehn Teilnehmern, bei der auch Plakate der Linkspartei zu sehen waren. Sehr viel mehr Beteiligte hatte die Demonstration von Anhängern der AfD.