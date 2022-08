MVGM-Geschäftsführer Steffen Schüller setzt große Erwartungen in die Ergebnisse: "Dieses Feedback ist die wesentliche Grundlage für unsere weiteren Planungen. Die Besucher wissen schließlich am besten, wie sie den Elbauenpark genießen und was sie hier erleben möchten." In Planung seien derzeit ein neues Kassensystem, das den Eintritt vereinfachen soll, und Maßnahmen, die den Park weiter aufwerten sowie die komplette Sanierung des Sportplatzes. Eine Frischekur samt neuer Bepflanzung soll auch das Staudental erhalten. Die Arbeiten dafür würden noch in diesem Jahr beginnen.