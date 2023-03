Fast 3.000 Vorschläge für Namen Bei einer Online-Abstimmung hatten die Menschen in Magdeburg im Herbst die Gelegenheit, Vorschläge für die Namen der neuen Brücken zu machen – insgesamt kamen so mehr als 2.900 Ideen zusammen. Mit Abstand am meisten genannt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Namen wie Kaiser Otto, Zoll, Editha und Heinz Krügel, wobei dem Stadtrat empfohlen wurde, den letztgenannten Vorschlag wegen der Diskussion um Krügels Wirken zur NS-Zeit nicht weiter zu berücksichtigen.