Ab dem 2. Quartal 2023 steht den Fußgängern und Radfahrern in Magdeburg die nächste Baustelle ins Haus: Die Brücke am Wasserfall am Stadtpark soll umgebaut werden. Es werde hierzu geprüft, ob die Brücke unter laufendem Verkehr instandgesetzt werden kann, sagte Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra auf MDR-Nachfrage im Sommer 2022. In den kommenden Wochen wird laut Stadt die Auftragsvergabe für die Brücke am Cracauer Wasserfall erfolgen.