In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Magdeburg gefälschte 100-Euro-Scheine in Umlauf gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich ein Täter in einem Club einen gefälschten Schein von einer männlichen Person in fünf 20-Euro-Scheine tauschen lassen. Dieser Mann habe das Falschgeld nicht erkannt und damit später Getränke erwerben wollen.