Auf einem Betriebshof der Magdeburger Verkehrsbetriebe hat es gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Freitagnachmittag in einem Aufenthaltsraum in der Herrenkrugstraße ausgebrochen. Warum, sei noch unklar. Der Aufenthaltsraum grenzt den Angaben zufolge an eine Reparaturhalle für Straßenbahnen an.