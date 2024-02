Im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost haben in der Nacht zu Samstag Müllcontainer gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden an mehreren Stellen offenbar Feuer an Lagerplätzen solcher Container entzündet. Es sei ein erheblicher Brand- und Sachschaden enstanden – unter anderem an Fassaden, aber auch an einem in der Nähe abgestellten Auto. Viele Container seien vollständig zerstört worden.