Großeinsatz in Magdeburg Feuer bei Recyclingfirma nahe FAM gelöscht

06. Mai 2024, 06:47 Uhr

In Magdeburg hat ein Feuer bei einer Recyclingfirma im Süden der Stadt am Sonntagabend für Alarm gesorgt. Beißender Rauch war bis in die Innenstadt gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand nahe dem Anlagenbauer FAM in der Nacht unter Kontrolle.