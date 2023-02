Als es laut knallt, ist es mitten in der Nacht. Die Wände des Wohngebäudes wackeln. Einige Anwohner schreien aus den Fenstern auf die Täter ein. Doch die Maskierten sprengen Mitte Januar in Worbis einfach weiter. Nach fünf Minuten ist der Krach vorbei und die Diebe flüchten. Doch es ist mehr als Geld verloren gegangen.

Der Laden von Lydia Rohrberg ist bereits mehrfach durch die Sprengungen des Geldautomaten nebenan beschädigt worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lydia Rohrberg steht am nächsten Tag in den Trümmern ihrer Boutique – fegt Scherben auf, saugt Staub und räumt Wandteile weg. Der Geldautomat stand direkt neben ihrem Laden und wurde schon mehrfach durch Sprengungen beschädigt. "Das war das vierte Mal und tatsächlich das schlimmste Mal." 40.000 Euro beträgt diesmal der geschätzte Schaden für Lydia Rohrberg.



Leinefelde-Worbis in Thüringen im Landkreis Eichsfeld liegt nah an der Autobahn 38 – genau das macht den Geldautomaten vermutlich zum beliebten Ziel. Den ersten Anschlag gab es 2019. Es folgen weitere in 2020 und 2021. Erst zwei Wochen vor dem jüngsten Anschlag sei der Geldautomat wieder von der Deutschen Bank in Betrieb genommen worden. "Wir möchten diesen Bankautomaten auf jeden Fall hier raushaben – auch für die Anwohner, für die Kinder, die hier alle wohnen ist es wichtig", sagt Lydia Rohrberg. Es solle niemand mehr Angst mehr haben müssen, dass es wieder passiert.