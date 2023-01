In Thüringen ist die zweite Nacht in Folge ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gegen drei Uhr in der Nacht im Stadtzentrum von Worbis im Kreis Eichsfeld zu. Die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. Nach bisherigem Stand sind es zwei.