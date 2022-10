Die Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt liegt derzeit nur bei rund 92 Prozent. Fast jede zehnte Unterrichtsstunde fällt also aus. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat am Donnerstag vor dem Landtag erhebliche Probleme diesbezüglich eingeräumt. Und das Angebot an ausgebildeten Lehrkräften und Seiteneinsteigern werde insbesondere in Mangelfächern geringer, so Feußner weiter. Dass sich daran bald etwas ändert, glaubt sie nicht. "Wir werden bis Mitte, vermutlich sogar bis Ende des Jahrzehnts erhebliche Versorgungsprobleme haben", erklärte sie bereits am Montag beim Besuch einer Stendaler Schule.