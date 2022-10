In Sachsen hatte Bildungsminister Christian Piwarz (CDU) kürzlich in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" gesagt, es sei nicht ungewöhnlich, dass Schulen in derartigen Fällen fragten, ob Eltern kurzfristig einspringen könnten. Eine Leipziger Oberschule hatte sich demnach zuvor mit einem "Hilferuf" an Eltern gewandt.