Der Stadtrat von Magdeburg hat am Donnerstag einen Antrag abgelehnt, der den Verkauf der Hermann-Gieseler-Halle unter bestimmten Auflagen ermöglichen sollte. In der Beschlussvorlage waren Kriterien enthalten, die die "bedarfsgerechte Nutzung" der Halle sichern sollen. Heißt: Nur wer ein gutes Nutzungskonzept vorlegt, soll die Halle auch kaufen können. Mit der Ablehnung ist die Zukunft der Halle nun wieder ungewiss.

Konkret stand in den Kriterien, dass die Halle in Zukunft etwa für sportliche, gastronomische oder kulturelle Zwecke genutzt werden sollte. Auch Büros, Messestände oder großflächiger Einzelhandel kamen den Kriterien nach für eine Nutzung in Frage. Die Qualität des Nutzungskonzeptes sollte am Ende mit 30 Prozent in die Entscheidung für oder gegen einen möglichen Käufer einfließen. Weitere 35 Prozent sollten auf das Denkmalschutzkonzept entfallen, 20 auf den Klimaschutz und 15 auf die Wirtschaftlichkeit der Bewerbungspläne.