"Es war schon ein komisches Gefühl", erinnert sich die 24-jährige Patricia Fischbeck an ihren deutschen Meistertitel in Schriesheim in Baden-Württemberg. Mit 18 Schlägen weniger als die zweitplatzierte Britta Lagerquist hatte sich sich hier am 12. August nach neun Runden zur deutschen Meisterin gekürt. "Eigentlich spielen wir 10 Runden. Es gab aber wegen Regen und Gewitter nur neun. Die Zehnte fiel sprichwörtlich ins Wasser. Und plötzlich war ich deutsche Meisterin. Komisch, aber schön", lacht die Bürokauffrau, die es vor einiger Zeit der Liebe wegen von Arendsee nach Magdeburg gezogen hatte.