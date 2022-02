Aber auch der Restmüll, mag er stinken wie er will, hat noch einen Nutzen. Denn in ihm steckt noch ein Rest Energie und diesen Rest zu nutzen, ist die Idee der Müllheizkraftwerke. Im Prinzip funktioniert das wie ein traditionelles Osterfeuer: Was rumliegt, wird auf einen großen Haufen geworfen und dann angezündet. Klar: Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn was im Müllofen landet, wurde vorher aussortiert. "Auch wenn das immer wieder mal behauptet wird, bei uns wird der Müll nicht wieder zusammengekippt und dann verbrannt" sagt Rolf Oesterhoff, kaufmännischer Geschäftsführer des Müllheizkraftwerks Rothensee (MHKW) in Magdeburg.