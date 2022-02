Magdeburg-Rothensee Das Industriedorf, der Müll – und kein Protest

Erst im November vergangenen Jahres wurde die Sanierung der illegalen Müllkippen bei Möckern und Vehlitz abgeschlossen. Dort war in ehemaligen Tongruben Hausmüll entsorgt worden, der zunächst für Gestank sorgte und später zur Verseuchung des Bodens führte. Die ehemaligen Betreiber wurden zu Haftstrafen verurteilt, zudem verlor der damalige Landrat wegen Bestechlichkeit sein Amt. Die Sanierung der Gruben kostete den Steuerzahler 29 Millionen Euro.

Proteste und Probleme in ganz Sachsen-Anhalt

Aber auch anderswo sorgt das Thema Müll für Probleme. In Brüchau geht es um eine Giftschlammdeponie, die schon seit DDR-Zeiten existiert und für erhebliche Probleme sorgt. Die Anwohner verlangen eine Auskofferung der gefährlichen Chemie-Brühe. In Teutschental klagen die Einwohner seit Jahren über den Gestank, der von einem alten Bergwerk aufsteigt, in dem Industrieabfälle gelagert werden.

Rund um Gräfenhainichen laufen die Anwohner Sturm gegen die Pläne eines Investors, in der Nähe der Konzertarena Ferropolis eine Mülldeponie zu betreiben. Und in Sandersdorf-Brehna sind Einwohner und Stadtverwaltung aufgebracht, weil die dortige Papierfabrik nun zusätzlich den Bau einer Müllverbrennung plant. Dabei gibt es bereits jetzt vor Ort Geruchsprobleme.

Industriestandort mit langer Mülltradition

Müll ist also vielerorts in Sachsen-Anhalt ein Problem – nur nicht in Magdeburg-Rothensee, wo Sachsen-Anhalts größte Müllverbrennungsanlage steht. Dabei hat man im Norden Magdeburgs eine mehr als einhundertjährige Industriegeschichte mit erheblichen Nachwirkungen für die Umwelt. Die ehemalige Großgaserei schloss im Jahr 1993 und hinterließ sieben Teerseen, die aufwändig saniert werden mussten. Zu Kriegszeiten gab es im Industriegebiet zudem ein Hydrierwerk zur Herstellung von Benzin aus Braunkohle, eine Zinkhütte sowie große Tanklager.

Jahrzehnte später fanden sich im Boden noch immer Phenol und Schwermetalle wie Zink, Cadmium, Chrom, Arsen oder Quecksilber. Als mit dem Zusammenbruch der DDR-Industrie nach und nach die Schornsteine erloschen, hofften die Anwohner in Rothensee auf eine deutlich umweltfreundlichere Zukunft.

Sachsen-Anhalts größte Müllverbrennungsanlage

Doch dann wurden Pläne bekannt, auf dem Gelände des gerade abgerissenen Braunkohlekraftwerks eine Müllverbrennung zu errichten. Vor Ort gründete sich eine Bürgerinitiative, die sofort gegen die Pläne protestierte. Doch fährt man heute über den August-Bebel-Damm, dann sieht man schon von weitem die beiden Doppelschlote der Müllöfen, ein großes Schild mit der Aufschrift "MHKW" weist den Weg zum Firmensitz. Biegt man in die andere Richtung, fährt man nach Rothensee. Seit 17 Jahren lebt man hier nun mit einer der größten Müllverbrennungsanlagen in Deutschland. War also der Protest von damals erfolglos?

