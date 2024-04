Der Preis spiegelt jedoch nicht die tatsächlichen Beschaffungskosten wider, sondern berechnet sich nach komplizierten Formeln, die für Laien intransparent sind. Max Hengstenberg von der Energieberatungsfirma Senercon in Berlin hat sich die Magdeburger Preisformel angeschaut. In diese fließt ihm zu Folge ein Börsenwert vom Gasmarkt ein. "Das sorgt dann dafür, dass die Preise regelrecht explodieren. Der Versorger hat zu diesen Konditionen mit Sicherheit nicht sein Gas einkauft, wenn, dann zu einem ganz kleinen Teil", sagt der Energieexperte dem MDR-Magazin Umschau .

Solche Beispiele würden zeigen, dass der Gesetzgeber hier gefordert ist, regulierend einzugreifen. "Er muss ein Konstrukt erschaffen, dass die Mieter vor so einer Situation bewahrt", so Hengstenberg.



Das Bundeswirtschaftsministerium sieht keine Gesetzeslücke. Ob die erhöhten Preise rechtens seien, "kann von den Betroffenen zivilrechtlich bzw. über die Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt geprüft werden", heißt es auf MDR-Anfrage. Keinen Handlungsbedarf sieht auch die G+E Getec Holding GmbH, die die Heizungsanlage der Plattenbau-Wohnungen in der Bernhard-Kellermann-Straße in Magdeburg bewirtschaftet. "Nach unserer Auffassung erfüllt die hier in Rede stehende Preisgleitklausel sämtliche gesetzgeberischen Anforderungen", schreibt das Unternehmen.