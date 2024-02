Heizkosten Fernwärme-Kunden sollen künftig Preise auf Vergleichsportal checken können

Verbraucher in Deutschland sollen künftig über ein neues Vergleichsportal die Preise für Fernwärme vergleichen können. Das kündigte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft an. 150 Fernwärme-Unternehmen wollen sich demnach an der Plattform beteiligen.