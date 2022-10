Museumsleiter Hajo Neumann möchte das Technikmuseum weiterentwickeln zu einem modernen Zentrum für Industriekultur. "Wir denken groß, wir denken richtig, richtig groß", verrät er. Von der Schließung des Museums habe das Team in den vergangenen beiden Jahren kaum etwas gespürt. So viel habe es hinter den Kulissen zu tun gegeben.

Andere Museen sind meist in der Innenstadt gelegen, sodass sie sich nicht mehr ausdehnen können. Wir haben hier die freie Fläche.

Das Gelände soll erheblich erweitert werden. "Wir verhandeln gerade über vier Hektar Gelände direkt angrenzend an unser Grundstück", sagte Neumann MDR Sachsen-Anhalt. "Wir haben das Glück, dass wir den Platz dafür haben. Andere Museen sind meist in der Innenstadt gelegen, sodass sie sich nicht mehr ausdehnen können. Wir haben hier die freie Fläche." Das Technikmuseum befindet sich in der Nähe des Südfriedhofs.