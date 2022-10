Stadtteil Brückfeld Toter Mann in Magdeburg: Haftbefehl gegen Verdächtige

In Magdeburg sind zwei Männer im Zusamenhang mit dem Tod eines Mannes in Brückfeld festgenommen wurden. Der tote Mann war am Freitag in einem Wohnhaus blutüberströmt gefunden worden. Er hatte Verletzungen im Gesicht.