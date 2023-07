Die kleinen Flugzeuge, die mit monotonem Motorengebrumm friedlich ihre Runden am Himmel überm Barleber See ziehen, sind Olena Usata sofort aufgefallen. Die Deutschlehrerin aus Saporischschja fragt, ob es hier in der Nähe einen Flugplatz gibt. In der Ukraine gibt es keinen Flugverkehr mehr.