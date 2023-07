Ukraine-News Kampf um das Atomkraftwerk Saporischschja

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

11.55 Uhr | Kreml warnt vor Angriff auf Saporischschja

Die Führung in Moskau warnt vor einer angespannten Lage an dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Die Gefahr einer "Sabotage der Ukraine" sei groß und Konsequenzen könnten katastrophal sein, wiederholte Präsidentensprecher Dmitri Peskow heute. Das größte europäische Atomkraftwerk war bereits mehrfach unter Beschuss. Russland und die Ukraine geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Gestern hatten sich beide Seiten vorgeworfen, einen Angriff zu planen.

11:23 Uhr | Streit um AKW im umkämpften Gebiet

Die Ukraine hat die Internationale Atomenergiebehörde wegen ihres Umgangs mit dem Atomkraftwerk Saporischschja kritisiert. Dabei griff Präsidenten-Berater Mychajlo Podoljak vor allem IAEA-Chef Rafael Grossi an. Die IAEA habe "klare Einflusshebel" auf Russland, hieß es. Druck auf den staatlichen Atomkonzern Rosatom hätte demnach einen Abzug der Russen und eine Minenräumung erzwingen können.

Russischer Soldat im Kernkraftwerk: Das ukrainische Personal wird dort festgehalten. Bildrechte: dpa Die Ukraine warnt seit fast zwei Wochen vor einem angeblich von Russland vorbereiteten Anschlag auf das AKW und Moskau wirft Kiew seit gestern vor, es mit Raketen und Drohnen angreifen zu wollen, um einen Atom-Unfall zu verursachen.



Die vor knapp einem Monat gestartete ukrainische Offensive hat auch eine Rückeroberung des Kernkraftwerks zum Ziel, das seit Anfang März 2022 russisch besetzt ist. Seine sechs Reaktoren sind heruntergefahren.

11:00 Uhr | Saporischschja wieder ohne externen Strom

Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde erneut den Anschluss an seine externe Hauptstromleitung verloren. Europas größtes Atomkraftwerk sei daher auf die erst kürzlich wiederhergestellte Ersatzversorgung durch eine weniger leistungsstarke Leitung angewiesen, teilte die IAEA mit. Es sei unbekannt, was den Stromausfall verursacht habe und wie lange er dauere. Ausfälle der externen Stromversorgung habe es bereits sieben Mal seit dem 24. Februar 2022 in dem Krieg gegeben, was die Sicherheit der Anlage immer bedrohe.

10:35 Uhr | BND-Präsident im Ausschuss

Der Auswärtige Ausschuss des Bundestags berät mit BND-Präsident Bruno Kahl über die Lage in Russland und in der Ukraine. Nach dem Aufstand der Söldner-Armee "Wagner" vor eineinhalb Wochen dürfte es in der geheimen Sitzung auch um die Frage gehen, wann denn der Bundesnachrichtendienst davon wusste. Von SPD und FDP hatte es Kritik gegeben, der BND sei zu spät informiert gewesen. Heute Nachmittag will sich auch noch das Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr) damit befassen und Kahl befragen.

08:40 Uhr | Russischer General Surowikin abwesend