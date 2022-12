Das Weihnachtslieder-Singen hat bereits in mehreren Stadien Tradition. In der Alten Försterei in Berlin oder in der MDCC-Arena in Magdeburg versammeln sich die Menschen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Auch im Ostseestadion in Rostock wird alljährlich gesungen. In Dresden muss das Weihnachtssingen im Rudolf-Harbig-Stadion in diesem Jahr laut Veranstalter ausfallen.