Marode Schwimmbäder Niederndodeleber Freibad öffnet wieder nach sieben Jahren Pause

16 Grad Wassertemperatur zeigt das blaue Thermometer im Becken an. Es ist eines der wenigen Dinge, die vom alten Niederndodeleber Freibad übriggeblieben sind. Seit 2017 wurde hier nicht mehr geschwommen und geplanscht. Jetzt macht es wieder auf: "Es ist alles komplett neu", sagt Florian Pötzsch, Vorsitzender des Schwimmbadvereins Schrotetal, "in das alte Becken wurde ein Edelstahlbecken eingebaut, dann gibt es ein neues Technikgebäude, ein neues Funktionsgebäude – eigentlich ist alles komplett neu." Die Kosten: Rund fünf Millionen Euro: "Ohne Förderung wäre es nicht gegangen", so Pötzsch.