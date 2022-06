Trümper will sich in Zukunft nicht in Magdeburger Kommunalpolitik einmischen

Lutz Trümper hält mit Amtskette geschmückt seine letzte Rede vor dem Magdeburger Stadtrat. Bildrechte: MDR/Sören Thümler "Es ist eine Situation, in der auch ein Stück weit eine Last von einem fällt", sagte Trümper zu Beginn seiner Abschiedsrede am Donnerstag vor dem Stadtrat. Er lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung. Hierfür machte er die gute Kommunikation zwischen den Beigeordneten und auch anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt verantwortlich.