In Magdeburg ist ein Mann nach einem Streit in der Nacht zu Sonntag gestorben. Das hat die Polizei am Vormittag mitgeteilt. Der 51-Jährige war demnach von einem Unbekannten im Stadtteil Cracau angegriffen worden. Zuvor hatten die Männer in einer Straßenbahn gestritten. Nachdem sie die Bahn an der Haltestelle "Am Cracauer Tor" verlassen hatten, kam es laut Polizei zu dem tödlichen Angriff. Wie der 51-Jährige getötet wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Nach dem Unbekannten wird gesucht.

